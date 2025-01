Des jours de repos en période de règles douloureuses : l'UBO s'y met

Le "congé menstruel" n'est toujours pas entré dans le Code du travail français. En revanche, à l'UBO, les personnes menstruées peuvent s'absenter si leurs règles sont douloureuses ou fatigantes.

Les personnes qui ont leurs règles (femmes, hommes trans, personnes intersexes) peuvent ressentir des douleurs très invalidantes pendant cette période, même sans souffrir d'endométriose diagnostiquée. Dans certain pays, on peut ne pas travailler 2 à 3 jours par mois. Plutôt que d'un "congé", il faudrait plutôt parler d'absence, car il ne s'agit pas d'agrément !

En France, plusieurs propositions de loi ont été présentées, mais aucune n'a abouti pour l'instant.

Cependant, certaines structures prennent les devants et offrent la possibilité de s'absenter pour cause de règles douloureuses. Ainsi, c'est le cas à l'UBO, dont la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) a mis en place d’un congé menstruel pour la communauté étudiante. Un dispositif allant jusqu’à 20 jours de congés menstruels par an sera expérimenté dès janvier 2025 dans certaines facultés de l’UBO, avec l’implication active de nombreux services de l’université.

Les personnes menstruées pourront bénéficier de ces congés en cas de douleurs ou gênes menstruels à l’occasion des cours magistraux, TP, TD et examens du contrôle continu. Lorsqu’elles voudront en faire usage, elles devront remplir une attestation formalisée par le Direction des Études et de la Vie Étudiante de l’UBO en certifiant sur l’honneur leur situation, et adresser leur absence au service de scolarité de leur faculté, sans avoir l’obligation d’en préciser le motif. Une attestation délivrée par un professionnel de santé agréé ne sera demandée que pour les examens terminaux. Le motif d’absence ne sera pas connu des personnels administratifs et des enseignantes et enseignants.

Pour l'instant, le personnel de l'université n'est pas concerné, mais l'extension de la mesure est à l'étude.