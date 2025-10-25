Vieillir et en parler : rencontre au Repair café de la MPT de Kerfeunteun à Quimper

Rencontres au Repair café de la MJC/MPT de Kerfeunteun dans le cadre de la semaine bleue.

Un atelier radio avec différentes générations au sein du Repair café pour parler d’engagement, de vieillesse, de transmission et surtout du vivre ensemble.

Cette émission fait suite à une proposition du Clic* de parler vieillesse avec plusieurs générations dans le cadre du Repair café de la MPT de Kerfeunteun. Cet évènement s'inscrit dans le programme de la semaine bleue**.

*Le Clic, c'est le Centre Local d'Information et de Coordination, il s'agit d'un point d'information de proximité pour les personnes dites âgées et leurs proches.

**La semaine bleue est un évènement national qui a lieu chaque première semaine d'octobre, coordonné par l'Uniopss. L'objectif est de mettre en lumière les contributions de tous les « vieux », quels que soient leur âge et leur niveau d’autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle dans notre société. L'Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, qui a pour vocation d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité.

Voilà pour le contexte de cette émission. Nous avons d'abord promené le micro au sein du Repair café pour saisir l'ambiance du moment, capter des sons, des paroles en lien avec cette démarche de faire durer des objets... Une fois les outils rangés, nous nous sommes installés dans l'espace jeunesse. Nous étions 9 autour des micros pour parler du Repair Café mais pas seulement : pour parler de ce qui anime, donne du sens quand on vieillit… Au final, voici une émission radio pour interroger nos représentations de la vieillesse, donner à entendre une réflexion partagée sur ce que c’est vieillir.

https://semaine-bleue.org/

https://www.uniopss.asso.fr/presentation-du-reseau

https://www.quimper.bzh/1498-centre-local-d-information-et-de-coordination-le-clic.htm