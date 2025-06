Le Musée de l'école rurale en Bretagne de Trégarvan proposera des visites flash et des ateliers créatifs à l'occasion des Rendez-vous aux Jardins 2025 ce dimanche 8 juin.

À l'occasion des Rendez-vous aux Jardins 2025, le Musée de l'école rurale en Bretagne propose des activités sur le thème "Jardins de pierres, Pierres de jardins".

Ce dimanche 8 juin, le musée est ouvert et totalement gratuit de 14h à 17h30. C'est l'occasion pour vous d'essayer les visites flash concoctées par Maëlle Corre qui se dérouleront à 14h30 et 16h30. Pour les petits et les artistes, des ateliers créatifs mêlant minéraux et végétaux sont aussi proposés. Ils se dérouleront à 15h et 15h45, réservation conseillée.

