Pour réduire le gaspillage d'énergie et de ressources, la consigne des bouteilles en verre se remet en place dans le Finistère. Ce sont les professionnels qui ont lancé la mécanique avec notamment la coopérative Distro et le soutien de Vechall, un organisme public qui aide les entreprises du Finistère à se lancer dans la transition écologique et l'économie circulaire.

Le site internet de la coopérative Distro

La plateforme internet de Vechall

Si la Bretagne fait partie des quatre régions françaises qui testent actuellement la consigne dans les grandes surfaces par le biais de l'opération ReUse de Citéo, le réemploi des contenants en verre est porté depuis plusieurs années par les entreprises productrices et distributrices de bouteilles, pots et bocaux qui ont d'abord créé l'association Distro avant de fonder en 2022 la Société coopérative d'intérêt collectif du même nom.

À l'échelle bretonne, Distro compte 6 salariés qui assurent la logistique de récupération des emballages (600 000 bouteilles récupérées depuis 2022) et 70 sociétaires, essentiellement des brasseries, cidreries, productions de jus de fruit et des commerces (caves, restaurants, cafés) chez qui on peut ramener les emballages en verre après utilisation.

L'intérêt du réemploi du verre : écologique et économique

Le réemploi du verre présente avant un double intérêt écologique et économique puisqu'il est bien moins consommateur d'énergie et même d'eau que le recyclage du verre : pour fondre une bouteille, il faut 24h à 1500 °C et la stabilisation de la température des fours demande davantage d'eau que le lavage des bouteilles à 80°C. En comptant sur la maturité de la filière de réemploi du verre (désormais bien établie) et en ajustant les paramètres associés : étiquetage, récupération, transport, etc. Les entreprises productrices d'emballages s'y retrouvent et peuvent proposer une contrepartie aux consommateurices qui rapportent leurs contenants sous forme de réductions, promotions, etc.

Des visites professionnelles pour découvrir les expériences concrètes de réemploi des emballages en verre dans le Finistère

Dans le Finistère, Distro travaille main dans la main avec Vechall, organisme public rattaché au SYMEED29, syndicat mixte qui regroupe toutes les collectivités du département et qui promeut la réduction des déchets et l'économie circulaire. Le Finistère compte aujourd’hui environ 140 producteurs de boissons, dont une vingtaine utilisent des bouteilles en verre consignées.

Pour convertir à la consigne du verre de nouvelles entreprises, productrices de boissons ou autres, artisanales ou pas, Vechall et Distro organisent de décembre 2025 à mars 2026 une série d’ateliers pratiques et de visites de sites qui partagent leur expérience : bénéfices économiques du réemploi, enjeux techniques et sanitaires e mise en œuvre logistique. Après la Brasserie de Bretagne à Concarneau en décembre 2025, suivront les visites de la Cidrerie Kerlouise à Sizun, la Brasserie de Trévarn à Saint-Urbain ou encore le confiturier Les 4 Saisons à Poullaouen, ainsi qu'un webinaire.

Ces rencontres s’adressent aux producteurs de boissons (brasseries, cidreries, jus, etc.) et aux acteurs artisanaux souhaitant comprendre, tester et intégrer le réemploi du verre dans leur modèle. Les ateliers sont gratuits, sur réservation auprès de Vechall.

Contact : audrey.leduigou@symeed29.bzh - tel : 06 67 10 81 87