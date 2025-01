À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) l'agglomération de Quimper se mobilise les 18 et 19 novembre 2023 sur la place Saint-Corentin, autour du thème national des emballages. L'événement met en avant les initiatives locales de réemploi et sensibilise la population à la gestion des déchets.

Le programme des journées des 18 et 19 novembre 2023 sur le site internet de Quimper Bretagne occidentale

Les emballages servent principalement à contenir, protéger, transporter ou appâter les consommateurs, mais leur production nécessite beaucoup de ressources. En outre, certains de ces emballages se transforment en pollution des eaux et de la terre. L'impact environnemental est donc majeur et Quimper Bretagne occidentale réunit cette année encore les acteurs locaux pour faire découvrir des alternatives plus écologiques et économiques, les 18 et 19 novembre 2023, place Saint-Corentin.

Marché aux astuces et ateliers pour réduire les emballages ou les réutiliser

Des stands et animations sensibiliseront le public aux enjeux liés à la surconsommation d’emballages en proposant un marché aux astuces locales sous le barnum place Saint-Corentin. Il y aura pleins d’ateliers, proposés par des artisans et associations de la région. Vous pourrez par exemple fabriquer des appeaux à oiseaux à base de plaquettes de médicaments recyclés, apprendre à réparer vos appareils électroménagers ou encore fabriquer du savon artisanal ! On pourra aussi participer à la marche verte citoyenne organisée le samedi 18 novembre 2023 à 14H (depuis la place Saint-Corentin).