Red Cardell et Debout sur le zinc

Deux groupes invités cette semaine au Bistrot : Red Cardell qui annonce un album en 2026, et Debout sur le zinc qui en est à son 11e album avec Mémoires électriques.

Le 7 novembre 2025 pour sa 261ᵉ émission, le Bistrot accueillait tout d'abord Jean-Pierre Riou de Red Cardell. Il nous a d'abord présenté le dernier album du groupe, "Concert", enregistré en direct à la fête du bruit à Landerneau en 2014 ; puis on a causé en toute amitié du présent et de l'avenir musical de Red Cardell, avec un prochain album à paraitre en 2026 !

Et un deuxième invité, Thomas de Debout sur le zinc nous a raconté le onzième album du groupe : "Mémoires électriques". Trente ans de chansons et toujours la même ligne poétique : de la tendresse, de l'espoir et une splendide pochette .

À consommer sans modération... Avec un clin d'œil à Noé , parfait à la technique pour son premier Bistrot.