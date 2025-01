Le Vendredi 15 mars 2024, de 17h00 à 18h00 en direct et sans filet, Séverine , Sebaa (en transe) et Sancho accueillaient au Bistrot en studio, physiquement, oui ! oui ! (et quel physique !) Jean-Pierre Riou de Red Cardell et une invitée pour nous présenter leur dernier album : Bordel !

Foins de billevesées...il suffit d'écouter le pode-caste pour se rendre compte du plaisir que les cinq acteurs ont pris à échanger, en paroles et en musiques ! À partager sans modération et peut être un peu plus !"

