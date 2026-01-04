Dans cette nouvelle émission on s’interroge : « le prêt à porter est-il devenu le prêt à jeter » ? On entend les mots surconsommation, fast fashion, pollution de l’industrie textile, mais aussi seconde main, recyclage, réemploi, gestion des déchets, tout ça avec l’invité de Martine mais également dans le reportage de Lucie, dans le streetoc’h de Lise et Lae, dans le conseil lecture de Mathilde, dans les découvertes musicales de Yuri et en fin d’émission dans une Pause Poésie collective proposée par Pascale pour célébrer ce début d’année.

Notre invité, Vincent Garnier, responsable des services au SYMEED29 ( Syndicat mixte d’études et de gestion des déchets du Finistère ) nous présente cet outil public de mutualisation et d’échanges entre collectivités et divers acteurs économiques, sociaux et environnementaux. Nous abordons un sujet qui préoccupe beaucoup les élus et aussi la population depuis la liquidation d’ABI29, celui des entassements anarchiques de vêtements. Ce qui rend visible la surconsommation liée à la mode et en particulier à la fast fashion depuis l’arrivée de Shein et pose la question du devenir de tous ces vêtements, mais qui nécessite aussi de comprendre de leur histoire et les conséquences de leur fabrication. Enfin, on aborde ensemble des solutions déjà là, d’autres attendues ou à venir.

Invité : Vincent Garnier, responsable des services au SYMEED29.

Titres écoutés :

KPA (Klimperei/Pahl/Ash), « Caoutup », LP Prepare For The Worst,

co-production Christophe Petchanatz, Julien Ash et le label Atténuation circuit, déc. 2025

X-TG, « My Only Child », LP Desertshore, Industrial Records Ltd, 2012

Conseils lecture:

"Homo detritus. Critique de la société du déchet" de Baptiste Monsaingeon, aux Editions du Seuil

"Le consumérisme à travers ses objets" de Jeanne Guien, aux Éditions Divergences

"Plastic Tac Tic Tac" de Capucine Dupuy (Scénario) et Terreur Graphique (Dessin) chez Mâtin

"Déchets Land: La face cachée de nos déchets" de Anne Belot chez Thierry Souccar

Pause poésie: