Viens voir au jardin, tout se recycle ! C'est le projet novateur de la Maison de l'agriculture biologique du Finistère pour créer cinq sites vitrines de ce qu'on peut faire dans son jardin pour réutiliser les tontes, feuilles et tailles de haie. Ils seront répartis dans des endroits publics de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime.

La Maison de l'agriculture biologique du Finistère a conçu un projet novateur, lancé en automne 2025 et qui commence tout juste à se déployer. La Région Bretagne avait lancé l'appel pour que les "déchets verts" se réduisent, voire disparaissent.

160 kg de "déchets verts" par personne et par an : un traitement coûteux...

Nous produisons chaque année par personne 160 kg de ces rebuts de jardinage. Ils sont acheminés en déchèterie, car il est interdit de les brûler et il n'est pas souhaitable qu'ils se retrouvent entassés dans des forêts ou en bord de route où leur accumulation pourrait perturber les milieux naturels. Cependant, leur traitement en déchèterie est couteux et les volumes sont énormes. Le Finistère est le département breton qui produit de plus de tontes de gazon, ramassages de feuilles et tailles de haies.

... qui pourrait être évité par herbicyclage, paillage et haies sèches

Or, tous ces végétaux pourraient largement être réutilisés dans le jardin moyennant quelques mesures simples. Il faut non seulement les connaître, mais il faut les accepter et c'est là aussi l'objectif du projet Viens voir au jardin, tout se recycle ! La Maison de l'agriculture biologique du Finistère veut faire évoluer les mentalités par l'exemplarité. L'idée du projet est de présenter à la population des "sites vitrines" des pratiques de jardinage qui permettent d'en finir avec les apports végétaux en déchèterie.

Une pratique connue pour garder sur place sa tonte de jardin, c'est l'herbicylage (également appelé mulching) ; on laisse dans sa pelouse l'herbe coupée en petits morceaux. Elle nourrira le sol et ralentira le dessèchement de la pelouse (ou son refroidissement) tout en protégeant le sol et en limitant la pousse d'indésirables. Le paillage est un principe voisin sauf qu'il consiste à réduire également en petits fragments les feuilles et les petites branches de coupe de ses haies. Une tondeuse à gazon peut suffire à broyer les végétaux s'ils ne sont pas trop épais. L'avantage du paillage réalisé est aussi une protection des sols, de leurs habitants comme les vers de terre, de moindres variations de température, moins de sécheresse ou davantage d'absorption des pluies abondantes, sans oublier l'enrichissement de la terre. Et le paillage "maison" est plus équilibré et plus nutritif que les paillages achetés en jardinerie qui sont trop secs. En plus, on fait des économies !

Enfin, la haie sèche est une solution très intéressante pour stocker les coupes d'arbustes et de haies : on plante deux rangées de poteaux entre lesquels on empile les branches au fur et à mesure. On fabrique ainsi progressivement une haie qui peut délimiter ton terrain ou bien un espace, cacher une poubelle ou un composteur, protéger ses cultures des sangliers (haie plus basse et assez large)... En outre, le bas de la haie sèche s'enrichit d'une petite faune qui contribue à la biodiversité du jardin. Même le hérisson peut s'y abriter !

Cinq sites publics de démonstration en presqu'île de Crozon et Aulne maritime

Ces pratiques peuvent être tout à fait esthétiques, en plus d'être utiles au jardin et d'éviter les allers-retours en déchèterie. Pour les faire découvrir, la Maison de l'agriculture biologique va donc aménager, en partenariat avec la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime, cinq sites vitrines répartis sur le territoire et accessibles sur l'espace public. Sur quelques mètres carrés, le paillage, la haie sèche et un panneau d'explications permettront de comprendre concrètement ces pratiques. Les sites serviront aussi à l'occasion pour des animations.

L'expérimentation sera menée jusqu'à la fin 2027. Si elle est concluante, l'opération pourra être adaptée et reproduite ailleurs.