Avec un parfum de chocolat et de printemps, Récréatiloups l'agenda des loisirs et sorties en famille en Bretagne a sélectionné pour vous quelques événements et propositions d'activités en ce mois de mars 2024 en Finistère.

Cet agenda est proposé chaque premier mercredi du mois dans Lem par Récréatiloups, plein de sorties pour les p'tits loups

Domaine du Treuscoat

Chasses aux œufs et chasses au trésor les 30 et 31 mars 2024 ainsi que le 1er avril. A noter que le Domaine est ouvert tous les week-ends d'avril puis tous les jours des vacances de Pâques.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/chasse-aux-oeufs-au-domaine-du-treuscoat-2/

Jardin exotique et botanique de Roscoff

Le Jardin exotique et botanique de Roscoff a rouvert le 1er mars 2024 et il est désormais ouvert tous les jours de 10h à 18h. A venir : une chasse aux œufs le dimanche 31 mars pour les enfants de 2 à 12 ans, la foire aux plantes le dimanche 7 avril 2024.

https://29.recreatiloups.com/jardin-exotique-botanique-de-roscoff/

Speedpark Brest

Speedpark est un complexe de loisirs qui s'étend sur 5500 m2 dans la zone de Kergaradec à Brest et vous propose de très nombreuses activités de loisirs et des formules anniversaires d'enfants. Ouvert 7 jours sur 7 toute l'année.

https://29.recreatiloups.com/speedpark-brest-bowling-karting-karaoke-laser-realite-virtuelle/

Matinées jeux à Lanildut

Les prochaines matinées jeux sont prévues de 9h30 à 12h les 16 mars, 13 avril et 25 mai 2024.Gratuit et ouvert à tous

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/matinee-jeux-a-lanildut-intergenerationnel-gratuit/2024-03-16/

Aven Parc

À Pont-Aven le parc de loisirs l'Aven Parc rouvre ses portes le 30 mars à l'occasion du week-end de Pâques, avec des chasses aux œufs! Plein de nouveautés prévues en 2024 !

https://29.recreatiloups.com/l-aven-parc-pont-aven/

Et en bref, quelques idées de sorties en famille dans le Finistère en mars 2024