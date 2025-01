Une fête des courses hippiques, des stages en anglais, des jardins fleuris ou une balade dans un parc animalier, c'est la sélection de Récréatiloups pour vos sorties et loisirs en famille en ce mois de juin 2024 en Finistère.

Cet agenda est proposé chaque premier mercredi du mois dans Lem par Récréatiloups, plein de sorties pour les p'tits loups

Fête des courses à l'hippdrome de Morlaix

Dimanche 16 juin 2024, la fédération des courses hippiques de l'ouest organise une fête des courses à

l'hippodrome de Morlaix de 14h à 17h30.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/fete-des-courses-hippiques-a-morlaix/

Des stages d'anglais avec Tiny Tiny School

La Tiny Tiny School anime un atelier ludique d'anglais le 26 juin 2024 de 14h à 17h sur le thème des jeux olympiques puis des stages à la semaine début juillet et fin août à Brest.

https://29.recreatiloups.com/tiny-tiny-school/

Stages de l'été à la MJC de l'Harteloire

La Maison pour tous de l'Harteloire à Brest a conçu tout un programme de stages et de séjours pour les enfants et les ados et ceci, dès l'âge de 3 ans tout au long de l'été.

https://29.recreatiloups.com/mjcmpt-de-lharteloire/

Nouveauté à la Récré des 3 Curés

Nouvel espace thématique, la Vallée des dinosaures inauguré le 8 juin 2024 avec Jeepo'Dino, un kiddie coaster familial.

https://29.recreatiloups.com/recre-3-cures-parc-attractions/

Parc animalier du Quinquis

Le parc animalier du Quinquis à Clohars Carnoët s'étend sur 8 hectares et vous offre une balade à la rencontre de nombreuses espèces animales dont plusieurs sont en liberté parmi les visiteurs.

https://29.recreatiloups.com/parc-animalier-du-quinquis/

En vrac

Les 15 et 16 juin 2024 à L'astrolabe au Relecq-Kerhuon, Breizh Ty Geek, le salon de l'innovation numérique et des jeux vidéos.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/breizh-ty-geek/

Des animations au Château de Kerjean les 15 et 16 juin 2024 pour les Journées européennes de l'archéologie. Entrée libre.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/journees-de-larcheologie-au-chateau-de-kerjean/

Ateliers parents-enfants gratuits le 19 juin 2024 au Relais petite enfance à Landivisiau avec des enfants de 3 à 6 ans / Gratuit sur inscription.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/ateliers-parents-enfants-gratuits-a-landivisiau/2024-06-19/