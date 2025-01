Alors que les vacances approchent, Récréatiloups l'agenda des loisirs et sorties en famille en Bretagne a sélectionné pour vous quelques événements et propositions d'activités en ce mois de février 2024 en Finistère.

Cet agenda est proposé chaque premier mercredi du mois dans Lem par Récréatiloups, plein de sorties pour les p'tits loups

Stages d'anglais

À Brest les stages sont assurés par la Tiny Tiny School sur la semaine du 26 février au 1er mars. Thème: le ski, l'hiver. Le matin ce sera pour les enfants de 3 à 5 ans et l'après-midi pour les enfants de 6 à 10 ans.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/stage-danglais-pour-les-enfants-les-ados-a-brest/

À la Forêt-Fouesnant, les stages sont assurés par Charlington Academy. Thème : le vocabulaire et les activités liées aux animaux polaires. Semaine du 26 février 2024 : enfants de 3 à 6 ans – Semaine du 4 mars 2024 : enfants de 6 à 11 ans.

https://29.recreatiloups.com/charlington-academy-cours-danglais-a-la-foret-fouesnant/

Ateliers enfants et ados à la MJC de l'Harteloire Brest

Des stages et ateliers pour les enfants et les ados pendant les vacances sur inscription.

Ex : Le 26 et le 27 février 2024, initiation vélo, le 4 et le 5 mars 2024, atelier poterie, le 1er mars 2024, sports urbains - les journées libres : les 27 février 2024 et 5 mars 2024.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/ateliers-enfants-et-stages-des-vacances-a-la-mjc-de-lharteloire/

et

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/activites-pour-les-jeunes-vacances-dhiver-mjc-harteloire/

Des randonnées dans les monts d'Arrée

Des randonnées avec l'association ADDES au départ de Botmeur.

Les réservations ont démarré, et ça démarre dès le 18 février 2024 avec une rando du petit matin et une ronde des korrigans.

https://29.recreatiloups.com/addes-botmeur/

Ils rouvrent en février …

-Les parcs aventure Fun Park de Crozon et Dirinon dont la réouverture est annoncée dès le 24 février 2024 , avec des nouveautés !

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/reouverture-des-parcs-aventure-funpark-crozon-et-dirinon/

Au Guilvinec, Haliotika, rouvre dès le 12 février 2024 avec notamment des ateliers créatifs et des ateliers cuisine pour les enfants !

https://29.recreatiloups.com/haliotika-la-cite-de-la-peche/

À Brest, le Musée national de la Marine rouvre ce 8 février 2024, avec pour les vacances avec des visites-contées et des visites-ateliers pour les enfants!

https://29.recreatiloups.com/musee-national-de-la-marine-brest