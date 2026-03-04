Le festival Ressac — de recherches en sciences, arts et création — est organisé par l'Université de Bretagne occidentale pour tisser des ponts entre les scientifiques et les artistes, mais aussi relier les sciences avec le public, le plus vaste possible. Du 10 au 14 mars 2026, les rendez-vous vont fleurir partout dans Brest et la plupart sont gratuits. Venez vous laisser toucher par la beauté des recherches humaines.

Après 2019, 2022 et 2024, c'est la quatrième édition du festival Ressac, organisé par l'UBO tous les deux ans dans plusieurs lieux culturels de Brest. Du 10 au 14 mars, on pourra suivre une trentaine de rendez-vous, composés de créations hybrides – concerts, expositions, danse, théâtre, créations radiophoniques, rencontres — pour rassembler les communautés scientifique, artistique et étudiante. Il s'agit aussi de faire comprendre l'intérêt de la recherche universitaire au grand public en passant par les émotions, le ressenti que peuvent soulever les arts.

Un festival multisensoriel, accessible et inclusif

Le festival Ressac s'intéresse aux transitions et l'édition 2026 les explore au fil de quatre thèmes : Post-Pétrole, Data, Gloires & infortunes du vagin et Math Élastiques !

Du Mac Orlan à la Maison de la Fontaine, en passant par les médiathèques de Brest métropole, les Capucins et le cinéma Les Studios, Ressac se répand dans la ville ; il est d'ailleurs inscrit dans le programme européen « Science

Comes to Town ».

La plupart des rendez-vous sont gratuits. En outre, on peut suivre des parcours thématiques ou adaptés à son envie, son handicap, sa sensibilité. La diversité des formats, y compris sensoriels (arts sonores, tactiles, olfactifs), les espaces adaptés, permettront d'inclure tout le monde.

