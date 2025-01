Les étudiants de l’EESAB de Brest et de Lorient ont travaillé ensemble pour créer une radio éphémère RadiØ (radio zero) diffusée au Quartz le vendredi 9 février 2024 dans le cadre du festival Longueur d’ondes de Brest. La diffusion a durée de 10h a minuit avec une programmation originale composée de reportages, création sonore et musicale.

Plusieurs mois de travail pour une radio éphémère du festival Longueur d'ondes

Les étudiantes et étudiants travaillent sur ce projet depuis le mois de novembre 2023, la plupart n’ont jamais fait de radio même si la musique et le travail du son font partie de leur cursus universitaire. Le but de cette radio était principalement l’expérimentation, chacun et chacune pouvait proposer une création, que ce soit un mix, ou un reportage sur le stop, en passant par un format carte postale sonore ou un questionnement sur notre rapport à la nature ; ce qui est sûr c’est qu’il y en avait pour tous les goûts !

La création d’une radio universitaire aux beaux-arts ?

Cette expérience a plu à beaucoup d’étudiants et étudiantes, qui ont appris à monter, animer un direct, gérer la prise de son et organiser la programmation d’une radio. Peut être que cette initiative va impulser la création d’une radio étudiante dans les mois qui suivent ! N’hésitez pas à suivre l'aventure de RadiØ sur les réseaux sociaux, notamment @radi0.zero sur Instagram