Dans cette troisième chronique, Les racontages de l'égalité, Maryne Bruneau nous explique le girl power et rend visibles en particulier ces femmes qui animent les arts et les lettres en Bretagne, via les cafés librairies.

Par Maryne Bruneau

Au 1ᵉʳ janvier 2014, plus de 1 680 000 femmes résident en Bretagne, soit 90 000 de plus que les hommes. Représentant 51,3 % de la population bretonne.

Alors, girl power ? Bof... Notre terre bretonne est très souvent vue comme un territoire de luttes, d'engagement féministe, etc. C'est vrai, mais finalement pas énormément plus qu'ailleurs et restez accroché, ce n'est pas le seul cliché qu'on va casser dans cette chronique !

En 2022, j'ai fait une enquête auprès de plus de 1000 personnes et posé cette question simple : quel est le pourcentage de femmes en France selon vous. Le pourcentage de femmes en France ? C'est 51,7%. Nous sommes donc majoritaires... à bon entendeur !

Sauf que dans le sondage, en moyenne, les personnes m'ont répondu 25%. Et ça, c'est concordant avec toutes les enquêtes, quelle que soit leur envergure d'ailleurs qui ont été réalisées à ce sujet. Forcément ça m'a interpellé !

Voilà donc ma petite histoire. Qui démarre par deux situations : un jour, j'intervenais en lycée et une élève m'a dit, sérieusement : mais les femmes écrivent tant que ça ? Et puis, plus tard, après une conférence, un homme m’a témoigné que sa femme aurait voulu être ingénieure en chimie, mais qu’à l’adolescence, personne ne l’avait prise au sérieux, alors elle a laissé tomber ce rêve et choisi un métier considéré comme féminin.

Oui, les femmes composent bel et bien la moitié du monde

Voici quelques initiatives pour faire comprendre que les femmes composent bel et bien la moitié du monde, en fonction de nos possibles à chacune et chacun : Avec trois collègues, partout où on va, parce que nous, on a la chance d'être assez visibles grâce à nos métiers, on entre dans des espaces dans lesquels, il y a peu, voire pas de femme.

Ou alors en suivant les médias de nombreux colloques, on se rend compte que dans les panels prévus il y a rarement des femmes. Il n'y a pas de femme, alors que nous, des femmes, on en connaît plein, et des expertes notamment ! La différence entre le nombre de femmes qu'on croise qui ont une expertise, qui ont une voix, qui ont des choses à dire, et la façon dont elles sont visibles ou en l'occurrence plutôt invisible d'ailleurs. Et quand on demande pourquoi il n’y a pas de femmes, on nous répond « ah bah, c'est parce que des femmes, on n'en connaît pas ». Alors, nous, avec mes collègues Gaël le Saout, Céline Monsallier, et Armelle Lena, on a pris le taureau par les cornes, on a décidé de créer un annuaire des expertes et évidemment un annuaire des expertes bretonnes, expertes.bzh

Les femmes qui créent et qui proposent des espaces d'art et de littérature

Parmi elles, on peut notamment trouver quelques-unes des 34% d’artistes-autrices de France

Oui, car les femmes produisent, créent, écrivent, s'engagent, développent leur expertise. Aujourd’hui, il s’agit donc de parler de toutes ces femmes en Bretagne, qui produisent des espaces d'ouverture dans la culture et singulièrement dans la culture écrite, c'est pourquoi j'avais très envie de vous parler de ces espaces sur notre beau territoire qui s'avèrent être créés et tenus par des femmes.

L'idée évidemment n'est pas de dire qu'il faut aller spécifiquement chez les femmes, l'idée n'est pas de rendre invisible les hommes bien sûr et l'idée n'est pas non plus de dire qu'il s'agit d'espaces particuliers parce qu'ils sont tenus par des femmes. Ça, ça s'appelle « essentialiser » et ce n'est absolument pas l'idée.

L'idée, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui encore dans notre société les femmes sont grandement invisibles et en ce qui concerne le montage de projets aussi ambitieux que celui d'une Librairie. Certaines parviennent au bout du parcours d’obstacle.

On citera notamment :

L'Histoire sans fin à Loudéac !

À Ploërmel, la Librairie La Canopée

Librairie Nilmë à Rennes

La clé des mondes à Plelan Le grand

Boucan, à Pont Aven

Gwennili au Faou

et bien sûr Elizabeth et Jo à Plougastel

J'en profite pour vous parler aussi de la fédération des cafés librairies de Bretagne qui existe depuis 2007, et qui permet à ces structures de se soutenir.

Puisque toutes ces engagées vendent des livres, voici des coups de cœur à nous partager, qui font le contrepoint avec les 16% de femmes seulement, présentes dans les manuels scolaires de nos enfants :