Quinzaine de sensibilisation pour jeunes et parents à Châteaulin

Elsa Dijoux, salariée de l'association Polysonnance de Châteaulin, est venue présenter la Quinzaine du numérique, un événement qui se déroulera du 30 septembre au 11 octobre.

Cet événement a pour but de sensibiliser les jeunes aux enjeux et risques du numérique, tout en mettant en avant ses nombreux avantages. Elsa a expliqué que l'idée est née d'une volonté de trouver un juste équilibre entre la promotion des outils numériques et la prévention des risques qui y sont associés, notamment pour les jeunes, sans tomber dans le moralisme. Les activités prévues incluent des ateliers interactifs, des conférences, ainsi qu’une journée sans smartphone, qui sera un défi intéressant pour les participants.

Un des moments forts de la Quinzaine sera la soirée jeux vidéo du 11 octobre, qui se concentrera sur le thème du rétro-gaming. Selon Elsa Dijoux, ce thème a été choisi pour montrer l’évolution du numérique et ses racines ludiques tout en créant un moment convivial intergénérationnel. L’événement s’adresse aussi bien aux jeunes qu’à leurs parents, qui sont encouragés à participer pour mieux comprendre les usages numériques de leurs enfants. À travers cet événement, Polysonnance espère instaurer une réflexion collective sur les pratiques numériques et poursuivre ces actions de sensibilisation dans les années à venir.

Plus d'infos sur le site de Polysonnance : https://polysonnance.com