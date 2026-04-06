Dans cette septième émission on instaure un cessez-le-feu, une pause dans les guerres, pour laisser toute sa place à l’échange, l’échange de culture, de savoir, de sourire pourquoi pas, échanges entre peuples en paix et peuples en guerre. On parle jumelage militant avec nos invité.es du comité de jumelage Kemper-Balata.

On échange également dans le reportage de Lucie qui nous emmène à la librairie-café La pluie d'été à Pont-Croix

Et on retrouve bien sûr les découvertes musicales de notre curieux programmateur Yuri, mais aussi le conseil lecture de Mathilde et en fin d’émission la Pause Poésie de Pascale et Didier.

L'édito de Martine:

En ce début de mois d’avril il y a le départ de la « Flottille Liberté Gaza» et des Thousand Madleens du port de Marseille. Ces bateaux rejoindront en haute mer une flottille internationale d'une centaine de navires pour tenter d'atteindre Gaza et briser le blocus israélien qui empêche la population d'accéder à l’alimentation et aux soins depuis plusieurs années. Il s'agit d'une action humanitaire. Et l'humanitaire pèse bien peu aujourd'hui dans les médias face aux stratégies guerrières des chefs d'Etat. Les populations sont devenues des sujets annexes à l'organisation d'un nouveau monde monstrueux n'ayant plus que des crocs avides de ressources pour un système capitaliste et colonialiste désorienté. De l'Ukraine au Liban, en passant par la Palestine, l'Iran, le Soudan, le Venezuela, et bien d'autres encore, des familles et des enfants sont affamés, déplacés, des infrastructures et des monuments d'histoire sont détruits, des cultures effacées, des terres convoitées polluées, des économies ravagées. Les chefs d'Etat de la Russie, d'Israël et des Etats Unis poursuivent des buts bien éloignés de ceux des peuples. Car ceux-ci sont plutôt préoccupés par le dérèglement climatique et ses conséquences et concernés par l'accès pour toutes et tous à une vie digne dans un monde humaniste.

Face à ces violences et ces perturbations guerrières, des collectivités locales, des organisations humanitaires, des associations de coopération ou d'échanges se mobilisent pour créer ou renforcer les liens entre les peuples. Nous recevons aujourd'hui Grégory Lebert et Fatima Frémond du Comité de jumelage Kemper-Balata qui vont nous dire leurs motivations et les projets à venir de l'association.

Invité : Fatima Frémond et Grégory Lebert du comité de jumelage Kemper-Balata

Visuel : Yuri Cardinal d'après l'œuvre de Ranim Daraghmah "Falastinia"

https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20190927-cisjordanie-street-art-murs-camp-balata-fresques-murales

Titres écoutés :

Oiseaux-Tempête, « Carnaval », LP: Al-‘An !, Sub Rosa, 2017

Sama’ Abdulhadi at Boiler Room in Palestine, 2018

Conseils lecture:

"Les passeurs de livres de Daraya" de Delphine Minoui

Les recueils édités par la maison Le port a jauni, dont "le fil conducteur est de traduire : traduire le monde en poésie, traduire de l’arabe au français, du français à l’arabe".

"Feux de joie" de Jamal Ouazzani aux Editions Blast : "une ode à l’action collective, à la puissance transformatrice de la joie et à la force indomptable du feu intérieur qui nous anime".

Pause poésie:

"Les espaces sont fragiles" Carnets de Cisjordanie Palestine 1998-2019, Stéphanie Dujols, Actes Sud, Collection "Un endroit où aller"

Autres liens ou conseils :