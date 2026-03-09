Dans cette sixième émission on parle du monde agricole et de ses lois, du monde paysan et de ses combats et espoirs, avec la Confédération Paysanne qui a répondu à notre invitation.

Autour de la conversation de Martine et de son invité, on retrouve quelques voix jeunes dans le Streetoc’h de Lise, et aussi le reportage de Lucie à la Ferme de Locmaria à Quimper, et puis bien sûr les découvertes musicales de Yuri, le conseil lecture de Mathilde et en fin d’émission la Pause Poésie de Pascale et Didier.

Pour cette nouvelle émission, Transiscopie met donc les pieds et les mains dans la terre, et tente de résister au modèle dominant agro-industriel, de se mobiliser pour une agriculture digne qui protège le vivant et les paysan.nes. Si l’année dernière la pétition anti Loi Duplomb avec ses plus de 2 millions de signatures apportait quelques bonnes nouvelles, ce début d’année est plus difficile.

Depuis décembre, il y a peu, voire pas de répit pour le monde agricole. Entre la dermatose nodulaire des bovins et les mesures d’abattage de troupeaux imposées par le gouvernement, les pluies de janvier et février qui ont transformé les sols en marécages, le Mercosur en application provisoire décidée par la commission européenne, véritable déni du vote de la résolution du Parlement européen pour un avis de la cour de justice européenne, et une loi d’urgence promise par Sébastien Lecornu censée répondre aux préoccupations de la profession, on se demande comment les paysans et paysannes voient l’année qui commence...

C’est au cœur de cette dérive institutionnelle qui retarde une fois de plus les orientations indispensables qui permettraient au monde paysan d’envisager un avenir face au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité et à la mondialisation économique que nous recevons Nathan Martin de la Confédération Paysanne.

Invité : Nathan Martin, co-secrétaire de la Confédération Paysanne du Finistère.

Titres écoutés :

Animal Collective, « Bees », LP: Feels, Domino Recording, 2005

Jehnny Beth, « French Countryside », LP: To Love Is To Live, Caroline Records, 2020

Conseils lecture:

"Champs de bataille, l'histoire enfouie du remembrement", de Inès Léraud, Léandre Mandard et Pierre Van Hove, La revue dessinées Delcourt 2024

"Péquenaudes" de Juliette Rousseau, illustration de Jeanne Macaigne, aux Éditions Cambourakis, 2024

Pause poésie:

Extraits de "Quatre poires" recueil bilingue d'Anjela Duval, éditions Mignoned Anjela 2003

