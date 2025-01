La première édition du Queer Brest Fest : le festival des cultures queers à Brest

Le Queer Brest Fest aura lieu du 17 mai, journée de lutte contre les violences LGBTphobes, au 22 juin, jour de la pride à Brest.

8 associations et 20 évènements

Brest la trans , non binaire et en questionnement, Les Mutantes, les Détraqueers, les Pétrolettes, West Up, Glory All, Bassin Caresse et Archivq, soit 8 associations ou collectifs, ont décidé de travailler ensemble à l'organisation du premier festival des cultures queers à Brest. Le festival s'inscrit dans le mois des fiertés, un mois de commémoration des émeutes de Stonewall, de célébration des identités queers et de combats pour les droits des personnes LGBTQIA+.

Au programme du festival, des projections de courts et longs métrages, des soirées, des temps d'échanges professionnels, des performances drag, du stand up avec Lou Trotignon, et encore pleins d'autres évènements tout au long des mois de mai et juin à Brest.

Lors du festival, Transistoc'h sera présent le 9 juin au Feu à droite à Recouvrance pour des écoutes sonores à destination des petits en début d'après midi et des grands en fin d'après midi.

Un festival ouvert à toustes

Les associations et collectifs qui ont organisé le Queer Brest Fest ont réfléchi à ce que le festival soit accessible au maximum de personnes. Les évènements sont en majorité gratuits et répartis sur plusieurs quartiers de la ville de Brest. Le café éphémère les Mutantes qui se tiendra au Feu à droite à Recouvrance du 1er au 9 juin, a été conçu pour proposer des espaces calmes où trouver des ressources et des informations.

Sur l'affiche de programmation, des pictogrammes permettent de savoir si les évènements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes sourdes ou malentendantes.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site internet du Queer Brest Fest ou leurs réseau sociaux.