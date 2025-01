Animée par Sancho, avec Sebaa, Séverine et Alain, cette émission radio s'intéresse à la chanson française à texte avec des artistes du Finistère, de Bretagne ou d'ailleurs. On cause et on écoute des artistes et leurs chansons : Brind'zinc, les Gouelles de Brest, Poilus et Les Abeilles aussi.

Il y avait foule au Bistrot des copains ce vendredi 24 janvier 2025 ; quatre "fèves" dans la galette : Pauline et Ludo pour Brind'zinc, les Gouelles de Brest et Poilu en direct en studio et Anne et Françoise pour Les Abeilles aussi par téléphone, juste avant leur concert aux Originales de Morlaix.

De la musique, de l'humour, de la chanson comme on l'aime ! Qu'on se le dise !