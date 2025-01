Avec son opération La belle plage, Eau et rivières de Bretagne assure la transparence sur la qualité bactériologique des eaux de baignade. Un classement et une carte permettent de connaître les plages recommandées et… les plages à éviter. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les mesures prises pour prévenir les pollutions aquatiques de toutes sortes.

Le site internet de l'association Eau et rivières de Bretagne

La belle plage, le classement des eaux de baignade littorales par Eau et rivières de Bretagne

Informer largement sur la qualité réelle des eaux de baignade

Eau et Rivières de Bretagne s'intéresse à l'eau de la source à la mer. Depuis plusieurs années, l'association travaille sur la question de la qualité des eaux de baignade.

Son enquête sur le sujet a révélé les nombreux biais dans le traitement des résultats des analyses de la qualité des eaux de baignade et a permis de faire condamner, par le tribunal administratif, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne en 2023.

Après cette condamnation, Eau et Rivières de Bretagne a décidé de poursuivre son enquête, de l’élargir à toute la France et de publier un classement des eaux de baignade du littoral français.

Le thermomètre de la qualité des eaux de baignade est le classement européen déterminé par les Agences régionales de santé qui assurent la surveillance des plages. La Bretagne compte pas moins de 566 plages, soit le tiers des plages françaises. Des prélèvements sont effectués toutes les semaines ou toutes les deux semaines tout au long de la saison de baignade (l'été). C'est à partir de l'analyse des bactéries contenues dans ces prélèvements que le classement des eaux de baignade est réalisé. Ces informations sont souvent mal connues et peu accessibles.

Eau et Rivières de Bretagne a relevé des incohérences dans ce classement : ainsi, la qualité des eaux de certaines plages peut-elle être qualifiée de bonne alors que des pollutions sont régulièrement constatées (suite à de fortes pluies par exemple).

L'association a travaillé sur les données recueillies par l'ARS avec pour objectifs :

d'informer sur la qualité des plages

de donner de la visibilité aux excellentes plages

de faire apparaître les plages régulièrement polluées

L'analyse de la qualité des eaux de baignade focalisée sur la présence de bactéries

Une plage peut être polluée de bien des manières. Tout arrive à la mer. Plusieurs pollutions de ce milieu sont donc possibles (éléments plastiques, des pesticides, des résidus médicamenteux...)

Or la surveillance des eaux de baignade s'avère parcellaire puisqu'elle est effectuée seulement l'été et relève uniquement la présence de bactéries.

Les bactéries présentes dans l'eau sont essentiellement d'origine fécale (pour moitié en provenance d'humains et pour autre moitié d'animaux (notamment issus d'élevage pour ce qui est de la Bretagne)). Ces bactéries peuvent être présentes dans une eau pourtant claire et présentent un risque sanitaire.

Pour réaliser son classement, l'association s'est basée sur les données publiques de l'ARS, mais a dirigé le projecteur sur les plages de bonne qualité. Elle a examiné si les prélèvements pour ces plages étaient au-dessus ou au-dessous du seuil sanitaire. Ce seuil règlementaire est indiqué par un code couleur :

Bleu : bon

Vert : moyen

Rose : mauvais

Le classement réalisé par Eau et Rivières de Bretagne à l'échelle de toute la France a permis de mettre en évidence :

Que les meilleures plages bretonnes figuraient parmi les meilleures de France

Que les plus mauvaises plages Bretonnes étaient aussi les plus mauvaises de France.

L'agriculture intensive et l'assainissement, principales causes de pollution des eaux de baignade

Les facteurs de pollution sont indiqués dans un document technique : le profil de baignade, sous la responsabilité des communes ; Le profil consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution.

Les causes possibles des pollutions sont identifiées (fuites des systèmes d'assainissement non collectif, épandages agricoles, présence d'animaux sur les plages, camping-cars).

Mais le facteur dominant n'est pas étudié.

L'assainissement est fréquemment incriminé (collectif et non collectif).

Or, Eau et Rivières de Bretagne constate que de nombreux efforts ont été réalisés sur ce point (mise aux normes de stations d'épuration, correction de réseaux...). Cependant, de mauvais résultats persistent.

L'association a relevé deux principaux types de pollution :

Les pollutions d'origine urbaine, liées à l'assainissement notamment et au ruissellement des pollutions sur des surfaces imperméabilisées ;

Les pollutions d'origine agricole. En Bretagne, les plages les plus polluées sont celles de la Bretagne Nord, situées dans les zones correspondant aux zones d'élevage intensif et concernées par la présence significative d'algues vertes.

Lancement de la campagne La belle plage pour agir concrètement

Afin de pouvoir agir concrètement, Eau et Rivières de Bretagne a lancé la campagne La belle plage.

→ Sur le site labelleplage.fr : une carte fiable des plages du littoral français, des informations sur les causes de pollutions et des champs d'actions possibles sont proposés aux internautes.

→ Le 25 mai 2024 une pétition a été lancée pour réclamer une enquête parlementaire sur la qualité des eaux de baignade. Elle a déjà été signée par des dizaines de personnalités et associations comme Greenpeace. https://www.eau-et-rivieres.org/petition-nous-voulons-nous-baigner-partout

→ L'association organise en lien avec des associations partenaires, une tournée des plages bretonnes pour sensibiliser et informer les usagers du littoral.

→ À partir du 15 juin 2024, via l’application et le site internet Sentinelles de la nature, les citoyens pourront signaler les plages fermées et les défauts d’information, d’affichage, de fermeture...

→ L'association invite les élus et les décideurs à des temps d’échanges pour leur exposer les résultats de son étude et leur proposer des solutions locales.

→ L'association est à la recherche de mécénat afin de procéder à la mesure de la qualité de l’eau de 10 plages et cours d’eau qui débouchent à ces plages, du 15 septembre au 15 juin - période où les analyses ne sont pas menées par l’ARS.