PROMALG-Health est un projet de recherche qui conjugue aquaculture des algues, biotechnologies, nutrition-santé, agroalimentaire et marketing, depuis les bassins de Plouguerneau jusqu'au CHU de Brest, en passant par les laboratoires de l'UBO et de l'UBS. Il a commencé en 2024 et doit durer cinq ans.

invitées :

Nathalie Bourgougnon, directrice scientifique du projet ; elle dirige le laboratoire de biotechnologie et chimie marine LMBC de l’université de Bretagne sud

Audrey Fontaine, ingénieure d'études et coordinatrice opérationnelle du projet à l'UBO

Lancé en 2024, PROMALG-Health implique sept laboratoires de recherche de l'Université Bretagne Sud (UBS), et l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), mais aussi de l'INRAE (L’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), le Centre hospitalier universitaire de Brest et deux entreprises : France Haliotis et Bord à Bord.

Des algues comestibles, locales et riches en protéines...

Les algues comestibles sont nombreuses en Bretagne (une vingtaine d'espèces) ; la population en consommait d'ailleurs autrefois. Ces "légumes" ont aussi l'intérêt d'être riches en protéines, lesquelles sont moins émettrices de gaz à effet de serre que la viande, même lorsqu'elles sont cultivées. Développer leur consommation locale serait donc intéressant du point de vue écologique, et en termes de nutrition et de santé, particulièrement pour les personnes âgées ou affaiblies comme les patients et résidents du CHU de Brest.

...mais encore peu consommées en Bretagne

Il reste cependant des "obstacles" à la généralisation et à la massification de la consommation d'algues en Bretagne : la production contrôlée reste confidentielle, l'aquaculture de l'algue est peu développée. En outre, certaines fibres des algues sont peu digestes pour nos intestins qui manquent d'habitude. Enfin, le goût, la texture des algues sont-ils appréciés ou non ?

Aquaculture, biotechnologies, santé, transformation agroalimentaire

Le projet PROMALG-Health intéresse donc plusieurs disciplines scientifiques et comprend plusieurs volets : développer une aquaculture biologique innovante, des procédés de transformation écoresponsables, étudier la valeur des algues pour la nutrition et la santé humaines, élaborer des recettes originales, savoureuses et équilibrées, évaluer la filière économique de production et transformation des algues bretonnes, étudier la perception de ces aliments et les comportements qui y sont associés.

Ulve et dulce, à consommer fraiches ou sous forme de compléments alimentaires

Les algues concernées par le projet sont, pour l'instant, la laitue de mer Ulva sp., et la dulce Palmaria palmata parce que ce sont des espèces qui sont cultivées en bassin (à Plouguerneau par France Haliotis), environnement facile à maîtriser et contrôler. Le projet s'intéresse aux conditions qui favorisent leur développement et surtout leur concentration en protéines (quels nutriments apporter, quel apport de lumière, etc.).

Dans les laboratoires de biotechnologie, les scientifiques du projet PROMALG-Health travaillent sur l'extraction des nutriments des algues (séparés des fibres plus difficiles à digérer) pour l'élaboration de compléments alimentaires. Des recettes d'algues fraiches seront aussi travaillées par Bord à bord, avec le personnel de cuisine du CHU pour proposer aussi aux patients et résidents de l'hôpital des mets où l'algue est détectable et évaluer leur appréciation. D'autres chercheuses ou chercheurs travailleront sur le conditionnement des algues (séchage, congélation ?) ou sur l'impact de leur consommation sur la santé...

Le projet de recherche dure jusqu'à 2029 et nous vous proposerons d'autres émissions pour le suivre.