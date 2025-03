Les citoyennes et citoyens du climat de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime s'informent, échangent et agissent pour faire avancer la transition climatique. Dans cette émission, on découvre des projets locaux qui permettront de mieux résister aux changements à venir.

Le site internet des Citoyennes et citoyens du climat de presqu'île de Crozon et Aulne maritime

Animé par l'association Energ'ence, le collectif ouvert des citoyennes et citoyens du climat rassemble des personnes de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime qui souhaitent agir concrètement.

Le chercheur en biologie et biophysique Olivier Hamant a développé un modèle de société dont le principe ne serait plus la performance, mais la robustesse, afin de renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des humains et du vivant aux changements, et particulièrement aux crises, très fortes qui se profilent en contexte de bouleversement climatique. Les systèmes robustes peuvent avoir de multiples visages et certains projets développés localement, en presqu'île de Crozon, Aulne maritime ou dans les environs, participent de ce modèle.

Prévenir les manques de ressources par l'économie circulaire

Pour faire face aux éventuelles pénuries de ressources, l'économie circulaire est une partie de la solution : réparation (repair' cafés, fablabs), réemploi (recycleries et ressourceries) et récupération pour le réemploi, comme ce que pratique la jeune association La Rec'Up qui ouvre son atelier à Hanvec en ce printemps 2025. Son but est de faciliter la récupération des matériaux durables du bâtiment lors des chantiers de rénovation et de déconstruction, de permettre d'"upcycler" les matériaux récupérés dans son atelier (avec conseil technique) et de vendre les matériaux de seconde main, lesquels peuvent être très variés : bois, pierre, carrelage, brique, terre, paille, etc.

Une autre récupération intéressante qui commence à se développer timidement en France et qui pourrait éclore en presqu'île de Crozon et Aulne maritime, c'est celle de l'urine humaine pour remplacer les engrais de synthèse (à base de pétrole) dans les exploitations agricoles.

Résister aux aléas climatiques et renforcer son autonomie alimentaire

L'un des enjeux futurs face aux changements climatiques sera tout simplement la production alimentaire. L'agriculture est en crise, notamment face aux aléas météorologiques, le mal-être paysan est patent, les situations absurdes : une agriculture intensive qui génère des pollutions délétères pour notre santé, qui exporte ses produits, comme le poulet, dont on doit en retour importer une partie de la consommation française !

Face aux difficultés de renouvellement des responsables d'exploitation, il peut exister des solutions locales comme Kazel-ha-Kazel ("bras dessus bras dessous" en breton) pour faciliter l'accès aux terres agricoles. Cette Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) se donne pour objectif de racheter des terres pour les louer à des productrices et producteurs qui suivent un modèle écologiquement et socialement durable (agriculture bio, label Nature et progrès). Le territoire concerné est le bassin versant de la baie de Douarnenez, donc le sud de la presqu'île de Crozon en fait partie. La foncière citoyenne (on peut acheter une part de 100 € et devenir ainsi "propriétaire" partiel de la terre) prévoit d'installer trois agricultrices et agriculteurs très prochainement.

Renforcer la solidarité pour pallier les carences de service public

Face aux perspectives de restrictions budgétaires d'État et au recul des services publics, les associations de solidarité vont devenir de plus en plus précieuses. Dans un territoire rural dont la population vieillit, les services associatifs d'aide à domicile et de santé sont indispensables, en complément de ceux des professionnels. La presqu'île de Crozon et l'Aulne maritime en compte plusieurs (à découvrir notamment le 22 mars 2025) : la Balise, le repère des aidants qui propose des ateliers de soutien et des moments d'échange à tous les proches qui aident des personnes âgées, malades ou handicapées. Veille en presqu'île prévient les violences intrafamiliales ou vient en aide aux victimes, la Soupape association solidaire propose un répit et des permanences de soutien social au sens large. D'autres associations se chargent de l'action culturelle et de l'accompagnement des jeunes comme l'Ulamir. Toutes recherchent des bénévoles.

Le bénévolat, c'est l'action, c'est aussi un moyen de lutter contre la solitude ou l'angoisse de l'avenir. Bref, c'est tout bénéfice, alors n'hésitez pas ! Vous pouvez aussi rejoindre les Citoyennes et citoyens du climat qui se retrouvent une fois par mois et mènent des actions concrètes toute l'année.