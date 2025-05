Le consortium pour une Maison des femmes en Finistère nous présente ce type de structure, ses missions dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le projet pour notre département.

La première Maison des femmes a vu le jour en Seine-Saint-Denis. L'idée est de pouvoir accueillir les femmes victimes de violences ou en difficultés à travers le prisme sanitaire et judiciaire essentiellement, mais l'accueil peit aller au-delà (bien-être, moments amicaux, etc.). En Bretagne, il en existe une à Rennes et depuis quelques mois, un projet émerge en Finistère.

Emilie Martin-Ozanne, médecin, Gwenaelle Thouroude, magistrate en disponibilité, et Clarisse Réalé, élue locale ont monté un consortium en vue de créer cette structure dans le Finistère. Une cinquantaine de personnes ont rejoint le projet et échangent régulièrement pour qu'il aboutisse. Des événements ont aussi été organisés, comme une conférence à Crozon pour Comprendre les violences intra-familiales et la justice (avec l'association Veille en presqu'île), ou un live : « Comment aider une victime de violences ? ».

Il faut surtout tisser les liens et construire le réseau de toutes les personnes en lien avec l'aide aux femmes victimes de violences ou vulnérabilisées : professionnels de santé, du secteur social, de la justice, de la police, de la gendarmerie, associations... Pour l'instant sans statut, le consortium a pour objectif de bien définir les besoins, d’identifier des leviers d’action et de tracer la feuille de route pour l'ouverture de la maison, d'ici un ou deux ans si tout va bien. Elle sera adossée à un centre hospitalier (sans être forcément dans ses murs) mais à terme l'idée est d'ouvrir des antennes pour un accès sur tout le territoire du Finistère. Affaire à suivre...

Si vous souhaitez en savoir plus ou contribuer au projet de 𝐌𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞̀𝐫𝐞 ? Contactez-le consortium à : consortium.mdf29@gmail.com