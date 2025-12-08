Le programme européen de financement LEADER soutient le projet Mémoire de pierre du Parc naturel régional d'Armorique et celui du Camping de la Presqu'île pour économiser l'eau.

Le programme Leader ou "Liaisons Entre les actions de développement de l'économie rurale" est un dispositif de l'Union européenne qui soutient le développement des territoires ruraux quand ils mettent en œuvre leurs stratégies de développement. Il bénéficie tant aux porteurs de projets qu'aux populations locales, car pour être financés, les projets doivent être innovants et répondre à la stratégie de développement du territoire. C'est-à-dire toutes les thématiques liées au territoire et/ou à l'environnement.

Shona Gravat-Hodan, chargée de mission géoparc d'Armorique au sein du PNRA, nous explique le projet qu'elle a déposé au programme LEADER : "Mémoire de Pierre". Il vise à valoriser le patrimoine géologique de Bretagne auprès d'un public très varié. Elle suivra des élèves de cycle 3 sur toute une année afin de les sensibiliser au patrimoine. Différentes thématiques seront abordées pour chaque animation.

Franck et Fabienne Ribotat, gérants du Camping de la Presqu'île à Crozon ont présenté leur projet de recyclage de l'eau des douches, des lavabos et des machines à laver dans les toilettes collectives de manière à réduire de 40% la consommation d'eau de leur camping. Leur objectif est d'économiser de l'eau tout en réduisant leur impact sur l'environnement.