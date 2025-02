Le Lem vous propose un aperçu de la programmation musicale des premiers mois de 2025 et des projets culturels de l'équipe de Run ar Puñs à Châteaulin.

Le site internet de Run ar Puñs

La programmation des concerts de Run ar Puñs de janvier à avril 2025 :

Folly Romain (musique africaine) + Les Mamans du Congo X Rrobin (electro hip-hop) + Dj Bako (musique tropicale) le 8 février 2025

Bird Bøx (soul vibrante) le 23 février 2025

Pussy Miel (punk) + Hushpuppies le 1er mars 2025

Lovana (afro electro) + Kutu (electro mystique) + Just Jul' (dj set) le 29 mars 2025

Youthie (roots reggae, musique du monde) + DubChroniks (dub steppa trip hop ...) + Alpha Steppa le 26 avril 2025

S'y ajoutent d'autres rendez-vous musicaux :

– La soirée Saint Patrick : École de musique + Trio Carvou-An Habask-Le Rest le 22 mars 2025

– "Live au bar" pour mettre en avant les artistes accompagnés au Germoir : Brulu (musique bretonne à danser et de danses kof a kof) le 14 février 2025, Sodaji (projet de guitare fingerstyle axé sur la bossa nova et quelques autres délices pour guitare seule) le 14 mars 2025, Wasa (rock pop) le 11 avril 2025

– Les Festou'Run pour apprendre les danses bretonnes et s'y mettre tout de suite en festnoz ; prochain RDV le 7 février 2025 à 20

– le concert des jeunes : Kick & Flûte (musique brute et dansante) le 6 mars 2025

L'action culturelle de Run ar Puñs en 2024-25

L'action culturelle n'attend pas le nombre des années... Ainsi, l'un des projets concerne la toute petite enfance, des enfants de 0 à trois ans pour qui la chanteuse Sarah Floc'h (du Bal Floc'h) prépare une création en forme d'incantation vocale, en plusieurs langues, où le souffle, le son, la mélodie se mêlent. Des enfants de la crèche de Châteaulin ou accueillis par les assistantes maternelles du territoire suivent les étapes de création de la résidence et des ateliers de médiation culturelle liés au spectacle. Le spectacle terminé sera présenté le vendredi 28 mars 2025 à Run Ar Puñs dans le cadre des Semaines de la petite enfance.

Un autre spectacle en création, "testé" lui aussi avec la complicité du jeune public de Run Ar Puñs (à partir de 7 ans), sera présenté le 13 avril 2025 ; c'est le conte musical Que vois-tu ? signé par le duo électro-pop Olor qui travaille aussi avec l'équipe du hameau depuis plusieurs années. Ce printemps, les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 de l’école de Plonévez-Porzay participeront à des ateliers de création sonore avec les artistes.

Dix jeunes de 16 ans et l'équipe éducative de l'IME (Institut médico-éducatif) de Kerlaz participent au projet "Chansons décalées avec Miaou Miaou". Les élèves vont participer à des ateliers d'écriture et de création musicale humoristiques dans le ton de ce que fait le duo artistique ; un concert pédagogique avec découverte des balances et du montage technique à l'IME puis une restitution finale à Run ar Puñs complèteront le projet.

Les élèves de l'école Pierre Douguet de Dinéault apprennent quant à eux à mener un projet coopératif avec l’OCCE (Office central de la coopération à l'école) de Quimper ; une fois rodés aux méthodes de base de la coopération, les enfants choisissent un thème (la création musicale, le développement durable/l’environnement et l’alimentation/du potager à l’assiette) et passent à l'action avec l'équipe de Run Ar Puñs.

Causeries, chantiers : l'autre vie du hameau de Run ar Puñs

Au fil des partenariats noués, le hameau reçoit aussi des événements non musicaux, comme les débats proposés avec le média d'investigation breton indépendant Splann !

Le 6 février 2025, c'est Pierre-Yves Bulteau, journaliste, qui vient évoquer l'histoire du remembrement en Bretagne, mais aussi les méthodes du journalisme d'enquête.

Par ailleurs, le chantier de construction du futur éco-restaurant se poursuit, pour une ouverture prévue en 2026, en lien avec l'exploitation maraîchère qui s'installera sur place et en cohérence avec le marché bio qui a lieu tous les mercredis de 16 h 30 à 19h dans la cour de la ferme.