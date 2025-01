Expositions du printemps 2024 au centre d'art Passerelle

Pour cette saison printanière, le centre d’art contemporain de Brest met en lumière trois expositions singulières du 16 février au 18 mai 2024. Vous retrouverez trois esthétiques très différentes qui subliment l’ancienne mûrisserie à banane qu’est le centre Passerelle. Le rez-de -chaussée est consacré à de magnifiques tapis, brodés par des tisserandes irakiennes et mis en abîme par l’artiste Alia Farid. A l'étage vous serez immergés dans une start up fictive qui dénonce la capitalisation de sujets graves et déroutants. Cette installation totale est mise en avant par Ondine Bertin, artiste plasticienne Brestoise. Et enfin, le centre permet à l’atelier magma d’exposer pour la première fois, 17 artistes et de faire cohabiter leurs œuvres au sein d’une même salle, pour un rendu plutôt original.

Alia Farid : Elsewhere

Alia Farid est une artiste à la f ois Koweïtienne et Portoricaine, qui s'intéresse aux questions d’immigration, de musique, d’architecture et des liens qui se tisse entre le mouvement et la culture. Elle essaye de saisir la manière dont les Hommes s’exilent et bougent dans l'espace. Dans ce sens, elle développe, depuis quelques années, un programme intitulé “migration of forms” dans lequel elle cherche réfléchit le mouvement des formes mis en parallèle avec celui des hommes et des architectures urbaines. Son exposition tourne donc autour des migrations, elle s'intéresse particulièrement aux exilés palestiniens de Porto-Rico photographiant des restaurants arabes aux devantures écrites en espagnol, pour ensuite reprendre ces clichés et réaliser des tapis brodés et tissés en Irak. Avec la mise en lumière de ces tapis colorés, qui mélange différentes esthétiques culturelles, elle souhaite insister sur les bienfaits de l’immigration, le mélange des cultures, des histoires de luttes et de religion et la nécessité de maintenir le ces déplacements.

Ondine Bertin : MojennLab

A l’étage de Passerelle vous retrouverez l’exposition d’Ondine Bertin: une startup fictive et créatrice de légende, à la fois humoristique, cauchemardesque et politique. MojennLab c’est donc une installation totale, une entreprise qui crée des histoires en capitalisant sur des légendes touristiques bretonnes. L’artiste cherche à critiquer la manière dont on crée des commerces à partir de faits divers, elle montre à quel point la destruction d’un paysage peut servir à des fins touristiques et économiques. Dans cette exposition vous retrouverez de grandes sculptures de légendes, des bureaux et des objets de communication personnalisés à l'effigie de la startup. Ondine Bertin a beaucoup utilisé l’intelligence artificielle pour de créer des fausses preuves, et enluminures à la start up.

L’atelier Magma : un atelier d’artistes Brestois en devenir

L’atelier Magma est une association d’atelier d’artistes du bassin brestois qui à pour ambition de créer un lieu de création artistique commun dans lequel chacun et chacune puisse exercer de manière individuelle. 17 artistes de l’association sont exposés à l’étage de Passerelle et font cohabiter des œuvres très variées que ce soit par l’esthétique mais aussi par la technique: art graphique, audiovisuel, sculpture, etc. C’est leur première exposition à 17 et le rendu est à la fois éclectique et harmonieux.