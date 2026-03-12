C'est la 5ᵉ édition du festival des paysans et paysannes herboristes du bout du monde le dimanche 29 mars 2026 au Run Ar Puñs de Châteaulin. Préparez vos cabas, vos méninges et tous vos sens !

Le site internet de l'association des Paysannes et Paysans herboristes du Finistère

Plusieurs fois par an, les paysannes et paysans herboristes du Finistère qui sont désormais plus d'une cinquantaine se rassemblent dans un lieu unique pour débattre, parler de leur métier et aussi et surtout faire découvrir leurs produits.

Plus qu'un marché, c'est un lieu de rencontre pour faire découvrir aux gens l'herboristerie, ses plantes, fleurs et toute la transformation qu'on retrouvera sur le marché : tisanes, aromates, baumes et huiles de soin, hydrolats, extraits de bourgeons, concentrés de plantes, etc. Des pépinières et de l'artisanat seront aussi sur place.

On pourra comme chaque année suivre des ateliers de création végétale, des balades d’initiation à la reconnaissance et à l'usage des plantes, des conférences sur les plantes d'Aphrodite ou les plantes médicinales. Un bar à tisanes et houblon ainsi qu'un food truck et un comptoir à crêpes permettront de se désaltérer et se restaurer sur place.

Notez bien : cette année, pas d'inscription par internet pour les ateliers ; on s'inscrit à l'entrée qui est à prix libre.

La 5ᵉ édition aura lieu a lieu au Run Ar Puñs de Châteaulin de 10h à 18 h 30 le 29 mars 2026.