Ateliers et groupes de parole au coin des aidants au Faou

L'association La balise le repère des aidants et le pôle santé de l'Aulne maritime au Faou proposent chaque mois des ateliers gratuits ou des groupes de parole aux personnes qui aident leurs proches. L'offre s'étoffe encore en 2024 et s'adaptera aux besoins.

Les personnes qui accompagnent leurs proches malades ou en situation de dépendance et ou de handicap peuvent aussi avoir besoin d'aide. Faute de quoi elles risquent de s'épuiser et de ne plus pouvoir aider. L'association d'entraide La balise, le repère des aidants a pris ce problème en compte et organise des rendez-vous d'échange de parole, de soin ou de conseil : sophrologie, alimentation, sommeil, groupe de parole... et aussi cette année manutention pour apprendre à relever quelqu'un sans se faire mal.

Les ateliers et rencontres ont lieu à la Maison de santé du Faou, avec toujours une intervenante ou un intervenant qui maîtrise le sujet : psychologue, infirmières, orthophoniste, kinésithérapeute, sophrologue...

Toutes sortes de personnes aidantes y participent : parents, enfants, grands-parents, conjoints...

Les ateliers sont gratuits mais il faut s'inscrire avant pour la sophrologie ou l'art-thérapie.