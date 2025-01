Le Pôle santé de l'Aulne maritime est un lieu de consultation des médecins généralistes et autres professions de santé au Faou. Mais c'est aussi un point de départ pour des actions de prévention, comme celle qui s'adresse aux personnes aidantes, avec l'aide de l'association La balise.

Interview de Catherine Coquil, chargée de communication du Pôle santé de l'Aulne maritime.

Les personnes qui accompagnent leurs proches malades ou en situation de dépendance et ou de handicap peuvent aussi avoir besoin d'aide. Faute de quoi elles risquent de s'épuiser et de ne plus pouvoir aider. L'association d'entraide La balise, le repère des aidants a pris ce problème en compte et organise des rendez-vous de soin ou de parole ouverts à toutes les aidantes et tous les aidants. Depuis la presqu'île de Crozon, ces rendez-vous se sont multipliés et s'étendent désormais à l'Aulne maritime. Une fois par mois au moins on peut profiter d'une séance de sophrologie ou simplement discuter avec d'autres, au Pôle santé du Faou. Il s'agit bien de prévenir des problèmes de santé pour les personnes aidantes donc le Pôle est bien dans son rôle. Une psychologue, des infirmières, une orthophoniste du Pôle participent aussi aux après-midi des aidants. Toutes sortes de personnes aidantes y participent : parents, enfants, grands-parents, conjoints...

C'est la plus régulière des actions de prévention du Pôle santé mais il y en a bien d'autres : en octobre, c'est la prévention du cancer du sein qui est au centre des actions de communication et animations (une journée grand public), en novembre, l'arrêt du tabac (consultations gratuites d'aide au sevrage tabagique), en janvier, la sensibilisation à la consommation d'alcool, en mai, une opération sur l'impact des écrans sur la santé des enfants, en été une exposition sur la prévention des cancers de la peau.