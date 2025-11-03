La référente numérique de l'Ulamir de la presqu'île de Crozon accompagne tous les publics dans leurs demandes de maîtrise des outils informatiques : permanences, ateliers, stands sur les marchés... Le cheval de bataille de Tiphaine Dorgere c'est la prévention des arnaques en ligne.

Les actions liées au numérique sur le site internet de l'Ulamir de Crozon

La référente numérique coordonne les permanences numériques au cours desquelles les bénévoles de l'Ulamir aident les publics novices à utiliser ordinateurs, tablettes ou smartphones. Elle organise aussi des ateliers thématiques plus spécifiques, notamment sur les arnaques en ligne, car, pour Tiphaine Dorgere, c'est un sujet prioritaire.

Il faut dire que ces vols de données suivis (ou non) d'usurpations d'identité et de véritables escroqueries sont légion. L'imagination des malfrats numériques ne semble pas avoir de limite. On a déjà le classique phishing : un mail qui prétend émaner d'une institution ou d'une entreprise connue, de la Caf à la Poste en passant par la gendarmerie, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Les interfaces, logos sont de mieux en mieux imités, les fautes d'orthographe de plus en plus rares... un lien cliquable et vous remplissez un formulaire en délivrant de précieuses données personnelles qui seront revendues et utilisées contre vous. Le phishing passe aussi par SMS avec le (fréquent) message du faux livreur de colis... Sachez simplement que les vrais livreurs n'envoient pas ce type de SMS avec des numéros de téléphone commençant par 06, 07 ou 09.

Le fameux message "vous êtes chez vous ?", n'y répondez pas ! Cela validerait votre numéro de téléphone comme actif, ce qui est en soi une précieuse information pour les malfaiteurs.

Données volées et porte ouverte à d'autres arnaques plus sophistiquées

Quand vos données ont été volées, d'autres arnaques plus élaborées peuvent entrer en jeu. Si l'équipe arnaqueuse connait votre banque, votre numéro de compte, elle peut tout préparer pour un "Spoofing bancaire" ; une personne (souvent une femme) avec un vocabulaire technique, sans accent, vous appelle avec le numéro qui semble bel et bien celui de votre banque. Elle vous explique que des mouvements suspects sont perceptibles sur votre compte et qu'il faut agir vite pour les arrêter. Dans la panique, vous validez un ordre de virement qui se révèle en fait être destiné aux arnaqueurs. Parfois, il y a même un coursier en chair et en os qui passe chez vous "récupérer" votre carte bancaire soi-disant piratée.

D'une façon générale, ne cliquez sur aucun lien reçu en ligne ou par SMS. Ne répondez pas à des numéros inconnus. Vous éviterez déjà bien des déconvenues.

Sur les réseaux sociaux, d'autres types d'escroqueries "au long cours" passent par des images générées par intelligence artificielle. On y voit souvent de spectaculaires œuvres d'art réalisées par des enfants ou des pseudo-artisans. C'est un stratagème pour ferrer les personnes qui vont commenter au premier degré ces images sans se méfier. Une conversation va pouvoir s'enclencher entre la victime et l'escroc qui surfe sur la naïveté pressentie. On parle de "boomer trap" car ce sont fréquemment des personnes un peu âgées maîtrisant mal les codes d'internet qui se font avoir ; mais en réalité, tout le monde peut un jour ou l'autre se faire piéger. Même Dominique Strauss-Kahn, l'ancien ministre de l'Économie, avait été victime d'une arnaque en ligne.

On vous prend par les sentiments, même à distance

Les "brouteurs" sont quant à eux connus pour opérer sur le terrain des sentiments, en ciblant des personnes isolées et vulnérables à qui elles font croire à une histoire d'amour à distance (bizarrement, les tentatives de rencontres dans la vie réelle échouent toujours) ; cela peut prendre des semaines, voire des mois, mais les sommes dérobées peuvent être énormes comme les 850 000 euros volés par un faux Brad Pitt à une internaute en mal d'amour, Anne, qui croyait réellement aider l'acteur.