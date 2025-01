Voilà un an que Clotilde a créée la librairie itinérante féministe et LGBTQIA+ Les Guérillères. Le premier anniversaire sera à l'image de la librairie, avec des livres mais aussi des échanges et des festivités : spectacle et boum queer à la clé.

Retrouvez la librairie itinérante Les Guérillères sur les marchés de Sizun, Huelgoat, Lanmeur et entre Colorec et La Feuillée.

Clotilde a travaillé dans le milieu social et elle s'est sensibilisée à la question des minorités, leurs visibilité, leurs rêves et leurs questionnements. Elle a donc créé cette librairie roulante spécialisée pour proposer des livres sur ce sujet mais aussi des événements culturels. Et cette création des Guérillères c'était en décembre 2022, il y a donc un an !

Pour fêter ce premier anniversaire, la libraire organise donc une journée festive au Cal de Huelgoat avec une rencontre croisée avec Sophie Pointurier autrice de Femme portant un fusil, (éd Harper Collins) et Constance Rutherford (Vierge, éd Harper Collins) à 15h, une deuxième rencontre croisée avec Hugo Bouvard, Clémentine Comer et Françoise Bagnaud pour leur ouvrage collectif Lesbiennes, pédés, arrêtons de raser les murs éd La Dispute à 17h.

Suivra un concert de Betty Loop à 20h et à partir de 22h une boum avec DJ set (uniquement pour les personnes queer). crêpes // buvette sur place. Tarif : prix libre l'après-midi // 8€ pour la soirée