Publié le 12/03/2026

Le Feldenkrais est une pratique d'écoute de ses sensations qui a beaucoup aidé Virginie Casazza après une opération médicale. Elle s'est formée à cette méthode et nous propose une fois par mois une séance radiophonique de 26 minutes. Laissez-vous guider, sans effort et profitez de l'instant et de cette découverte de votre corps, de vos postures et de vos gestes. Pour bien commencer l'année, on respire et on écoute les vibrations intérieures de son corps.