Les voisines de Transistoc'h à Quimper

J'ai d'abord rencontré Yvonne qui essayait de rejoindre l'atelier du mardi après-midi au rez-de-chaussée du bâtiment Ti Ar Brug. Ti Ar Brug, c'est l'ancienne maison de retraite des Bruyères à Quimper, ça veut d'ailleurs dire "La maison des bruyères" . Ti Ar Brug aujourd'hui, c'est un centre de culture bretonne à Penhars, pas seulement bretonne puisque le lieu accueille l'antenne quimpéroise de Transistoc'h.

J'ai donc ouvert la porte à Yvonne, je l'ai accompagnée et j'ai fait connaissance avec Sabine et Brigitte. Sabine, c'est la chargée de projet du CCAS qui anime l'habitat groupé juste à coté de Ti Ar Brug. Brigitte c'est une habitante de l'habitat groupé. Elles étaient en train de faire du collage. Nous nous sommes présentées et on s'est dit que ce serait bien de faire de la radio ensemble. Nous nous sommes données rendez-vous deux jours plus tard. Yvonne et Brigitte étaient présentes, elles avaient invité Claudie, une autre habitante et nous avons ensuite été rejointes par Jeannette...Elles nous parlent de leur lieu de vie, de leur quotidien...