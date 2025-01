Cet épisode propose une petite parenthèse. Pourquoi pas vieilles s'invite au sein de Transistoc'h (ex radio Evasion) et questionne les représentations de la vieillesse de quatre membres de la radio, le coordinateur, une bénévole et deux co-présidents. Ils se prêtent au jeu de questions décalées pour définir la vieillesse, se raconter, se projeter...