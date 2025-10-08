"Pourquoi pas vieilles" au Contre salon du CNAV/ Qu'est ce qu'on dit des vieilles dans leur dos ?

Cet épisode vous propose une brève immersion au sein du Contre Salon du CNAV qui s'est déroulé du 26 au 28 septembre à Bordeaux. Maryvonne et moi y avons animé un atelier "Qu'est ce qu'on dit dans le dos des vieilles et des vieux ? ". Une vingtaine de personnes ont d'abord écouté des micro-trottoirs réalisés la veille au gré des rencontres dans les allées du marché des Douves. Dans un deuxième temps, des petits groupes de 5-6 personnes ont pris le temps de la rencontre, de la discussion autour de cette drôle de question. Pour finir, de nouvelles questions ont été élaborées pour poursuivre et enrichir ce questionnement autour des représentations, questions qui ont été portées à nouveau par nos micros ici et là...

Cet épisode donne à entendre les coulisses de ce travail de mise en question des représentations individuelles et collectives posées sur les vieux et les vieilles. Il invite à une prise de distance avec cette supposée honte d'être vieille, d'être vieux. Cet exercice sous forme d'atelier radio est une proposition de mise en résonance des expériences individuelles pour construire un récit collectif. Il permet la formulation d'une prise de parole consciente et volontaire en tant que vieille, en tant que vieux.

