Tout feu tout flamme, Pourquoi pas vieilles s'invite à la Semaine bleue

Qu'est-ce que c'est cette histoire de semaine bleue ? Depuis plus de 70 ans, la première semaine d'octobre est consacrée à valoriser la place des vieux et des vieilles dans notre société. Ça a débuté en 1951 avec "la journée des vieillards", qui avait pour vocation de récolter des fonds par le biais d'une quête nationale afin de venir en aide aux plus nécessiteux. Elle a été créée par arrêté du ministère de la Santé publique et de la population.

Voilà pour le contexte de départ, Je vous en raconte un peu plus dans l'émission...et si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous sur https://semaine-bleue.org/

Tout feu tout flamme, de quoi ça parle ?

Pourquoi pas Vieilles, l'association, et moi-même avec le podcast du même nom avons décidé de répondre présentes à l'appel à participation à la Semaine bleue émis par la ville de Brest. C'était l'occasion de donner un peu plus de visibilité à notre association et à nos aventures radiophoniques (d'autant que c'est bien ça l'objectif de la semaine bleue!). Nous avons décidé de proposer un atelier radio "Tout feu tout flamme" ouvert à toutes autour de la thématique nationale "Bouger ensemble...pour entretenir la flamme". Tout s'est bien passé, nous étions au local Le Cinquième-Ekoumène à Brest. Sept femmes se sont exprimées sur ce qui les faisait vibrer, les indignait, les enthousiasmait...

Nous avons été accompagnées par Jeanne Blanchard pour la prise de son, salariée de Transistoc'h.