Le fil du temps; histoires de femmes, de solidarités, d'inventivités

Du fil et des voix...

Cet épisode est le troisième d'une série autour des histoires de fil. Nous avons d'abord posé notre micro à la halte accueil Frédéric Ozanam à Brest, un lieu de vie pour des personnes en situation précaire. Nous avons retrouvé Claire, membre de l'association Pourquoi pas vieilles, qui y anime un atelier couture.

Ensuite trois quadragénaires nous ont raconté leurs histoires de fil autour du tricot.

Et puis, ici, pour finir, nous avons décidé de réfléchir collectivement à un nouveau format en proposant aux participantes de prendre la main. Trois d'entre elles sont allées collecter des histoires de fil, dans leur entourage, avec leur téléphone portable...

Maryvonne nous emmène à la rencontre de Denise, couturière; Anne nous propose une immersion dans un groupe de tricoteuses au Conquet, et Dany nous livre une interview de Bernadette, ancienne monitrice des arts ménagers.

Prendre son fil, son aiguille, ses aiguilles...Pourquoi faire ? S'habiller, échanger, s'entraider, recycler, rapiécer, transmettre un savoir, créer, faire du beau...