"Pourquoi pas vieilles" et la mort idéale : rencontre avec l'association "Ultime Liberté", partie 2

Ce second épisode poursuit les discussions autour de la thématique de la mort idéale, discussions issues de la rencontre entre les associations "Pourquoi pas vieilles" et "Ultime Liberté".

Pourquoi questionner la mort idéale ? Individuellement et collectivement? Qu'est-ce que la mort idéale ? Comment aimerait-on mourir ? En étant bien entouré-e, dans un bel endroit, rapidement, dans son sommeil....

Parler de la mort de manière plus large pour se préparer. La mort et le mourir est en effet l'affaire des vivants. Comment en parler et pourquoi faire ? Comment l'intégrer dans nos vies, à tous les âges ? Quels sens lui donner, quelle place donner à nos émotions face à l'expérience de la mort ? Pour soi, pour ses proches, pour chacun d'entre nous.

Parler de la mort c'est aussi parler de ce qui se passe avant. Comment faire pour que cette fin de vie se passe le mieux possible? Pour reprendre les propos d'une des intervenantes, "la mort prend son temps, le mourir prend son temps". Quelles sont les conditions humaines d'accompagnement de celui, de celle qui s'en va plus ou moins lentement ? Quels choix avons nous?

Qu'est-ce qu'on vit quand la mort nous accroche d'une manière ou d'une autre ?

Partager nos expériences face à la mort permet de s'outiller pour penser ce qu'est mourir en société.

Ressources:

Philippe Descamps, " Comment assurer une mort digne pour tous ? " Le Monde diplomatique, n° 834, 70e année, septembre 2023.

