Série Vieillir et transmettre

Épisode « Que vous ont appris vos vieux, vos vieilles ? »

Pourquoi pas vieille, une émission mais pas seulement, c’est aussi et surtout un espace de paroles, de partage, de transmission. Cette notion de transmission a été transversale aux thématiques des émissions précédentes.

Cet épisode se donne pour mission de poser le cadre d’une réflexion que nous souhaitons mener sur l’articulation entre vieillir et transmettre. Dans ce premier épisode sur la transmission, les questionnements se dédoublent:

Qu’est ce que nous avons à transmettre? et plus précisément quand on est vieille?

À qui ? Avec qui ?

Comment transmettre et dans quels lieux ?

Transmettre, partager des expériences, des pratiques, des réflexions, des valeurs, des savoirs

Transmettre pour valoriser des luttes, des engagements, des histoires de vie, ne pas oublier, pour valoriser qui on est

Transmettre pour rassurer, écouter les autres pour se rassurer, se réajuster, se simplifier la vie, donner du sens

Transmettre pour poursuivre ce qu’on a mené, pour poursuivre sa vie…