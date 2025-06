La radio pour de vrai pour de faux par les petits journalistes Quimperois·es

Dans le cadre de son Projet éducatif global (PEG), la ville de Quimper a porté tout au long de l’année scolaire 2024-2025 un ambitieux projet multi-partenarial sur le thème de l’Éducation aux médias et à l’information (EMI).

Le 12 juin, les enfants des écoles mobilisées par ce projet ont pu présenter à nos micros leurs productions journalistiques réalisées pendant les temps périscolaires. Cette émission a été produite avec le soutien de la direction de l’enfance et de l’éducation de la ville de Quimper et réalisée en collaboration avec les animateur·ices du périscolaire et des journalistes de Tud Press.