Créée pour valoriser la présence de nombreux voiliers du patrimoine en amont des fêtes maritimes de Brest, l'opération Ports escales revient du 5 au 11 juillet 2024 dans 6 ports du Finistère.

Crédit photo : Dominique Le Roux

Avant de vivre les fêtes maritimes de Brest - du 12 au 17 juillet 2024 - pourquoi ne pas s'immerger dans le patrimoine maritime en douceur ? On peut se le permettre avec cette proposition de Brest terres océanes, Ports escales. Du 5 au 11 juillet 2024, ce sont 6 ports des environs de Brest qui accueillent une partie de la flotte des voiliers traditionnels (une trentaine en moyenne par port) et organisent à l'occasion des animations : l’Aber Wrac’h, Camaret-sur-Mer, Châteaulin-Port-Launay Le Canal, Lampaul-Plouarzel, Logonna-Daoulas et Plougastel-Daoulas.

À Châteaulin et Port-Launay, le canal sera le théâtre de manœuvres d’éclusage, navigation sur le canal à bord d’un coquiller de la rade, initiation à l’aviron, on pourra aussi découvrir l’univers des poissons migrateurs, visiter le chantier naval et admirer l'exposition sur la batellerie, du 6 au 11 juillet 2024.

Au port du Tinfuff de Plougastel-Daoulas, la journée du 6 juillet 2024 s'anime d'une parade de bateaux traditionnels, d'un marché de producteurs, d'une observation de naissains de coquilles St-Jacques, de visites guidées, d'ateliers sur le secours en mer, avec restauration et concerts.

À Logonna-Daoulas c'est Pors Beac’h qui fut l’un des principaux ports coquilliers de la rade et organisateur d’un 1ᵉʳ rassemblement de bateaux traditionnels en 1980, qui accueille le 7 juillet 2024 : ateliers de réalisation de cordage, jeux nautiques, course à la godille, démonstration de sauvetage par la SNSM, exposition d’objets de marine traditionnelle, accueil des bateaux à partir de 18h, restauration, concerts...

Camaret-sur-Mer propose le 11 juillet 2024 : une visite théâtralisée de la Tour Vauban et des concerts de la Mancha y los ninos sur voilier traditionnel & de Lagon, pop soul music chaloupée et gourmande.

Le programme complet de Ports escales 2024 est sur le site internet de Brest terres océanes.