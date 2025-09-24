Portraits sonores à la Foire à l'eau de Eaux et Rivières de Bretagne

Découvrez les portraits sonores des enfants de primaire réalisés lors de la Foire à l'eau 2025 organisée par le Sivalodet et Eaux et Rivières de Bretagne !

Lors de la Foire à l'eau de 2025, les enfants ont pu participer à un atelier radio et réaliser leurs portraits sonores ! Les enfants ont réfléchi à leur personnalité, aux mots et aux sons qui les décrivaient et se sont enregistrés au micro de Transistoc'h.