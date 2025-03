Ecouter le handicap : portraits de célébrités

Pour lutter contre l’invisibilisation des personnes handicapées, les élèves de CM1-CM2 vous proposent d'écouter des portraits de personnalités célèbres et handicapées.

Les élèves des CM1-CM2 ont travaillé sur les questions de handicap tout au long de l'année. Ils et elles se sont rendus compte que les personnes en situation de handicap étaient peu visibles, notamment à la télévision. En effet, les élèves étaient une majorité à connaître des personnes handicapées dans leurs entourages mais ils et elles étaient aussi une majorité à ne pas pouvoir nommer de personnes célèbres et handicapées.

Les élèves de CM1-CM2 vous proposent donc des portraits de plusieurs personnalités qui ont un handicap visibles ou invisibles, un handicap largement connu ou au contraire peu connu du grand public. Bonne écoute !