Dans sa Chronique d'ici et d'ailleurs, Sophie Hamonet part à la rencontre de celles et ceux qui ont quitté leur pays d’origine pour poser leurs valises dans notre région. Aujourd’hui, Nui Chutisara, originaire de Thaïlande, sillonne les routes du Pays de Brest avec son foodtruck de cuisine thaï.

Entre une vie professionnelle et de famille bien remplie, la jeune femme n'oublie pas sa passion première : chanter au karaoké.

Le groupe de musique thaïlandais préféré de Nui : Play pha