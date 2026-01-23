Avec la chronique D’ici et d’ailleurs, Sophie part à la rencontre de celles et ceux qui ont quitté leur pays d’origine pour poser leurs valises dans le Finistère. Aujourd'hui, c'est Nanae qui nous raconte comment elle a quitté le Japon pour la France, jusqu'à Logonna-Daoulas où elle a créé Nami une association qui fait découvrir la culture japonaise.

Nanaé Gueguen, originaire de la province de Yamanashi au Japon où elle pouvait voir le mont Fuji. Elle est venue en France il y a 40 ans pour perfectionner son français et étudier en Savoie. C’est là qu’elle rencontre son mari — un Breton de Daoulas — et que le cours de sa vie change. Elle ne rentrera pas au Japon et le couple vivra en région parisienne, avant de profiter de sa retraite, à Logonna-Daoulas. Aujourd’hui, Nanaé est très impliquée dans la vie de sa commune, notamment via l’association franco-japonaise Nami.