Dans sa Chronique d'ici et d'ailleurs, Sophie Hamonet part à la rencontre des personnes venues de pays étrangers et qui vivent dans le Finistère : Ewa vient de Pologne et habite Le Faou, juste à côté de la radio.

Avec la chronique D’ici et d’ailleurs, Sophie part à la rencontre de celles et ceux qui ont quitté leur pays d’origine pour poser leurs valises dans notre région. On y découvre leurs parcours de vie, les raisons qui les ont menés jusqu’en France, et la manière dont ils se sont adaptés, entre défis, rencontres et nouvelles habitudes. Des histoires intimes qui racontent aussi quelque chose de plus grand : l’ouverture, le courage, et le lien qui se tisse entre cultures. Aujourd’hui, Sophie rencontre Ewa Kuchta, originaire de Pologne. Formée à l'hôtellerie, Ewa partage aujourd'hui la vie du poissonnier de la ville du Faou. A 10'50, Ewa parle de son groupe de musique polonais préféré : Varius Manx - Orla Cien https://www.youtube.com/watch?v=ZVF5x-YzUBY&list=RDZVF5x-YzUBY&start_radio=1