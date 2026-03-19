Avec la chronique D’ici et d’ailleurs, Sophie part à la rencontre de celles et ceux qui ont quitté leur pays d’origine pour poser leurs valises dans le Finistère. Aujourd'hui, Claudiana nous raconte le Brésil quand elle était animatrice radio et son Finistère, où elle est animatrice sportive et sociale. Elle est aussi la première femme arbitre fédéral de volley-ball pour la région Bretagne. Une personnalité solaire à découvrir dans cet épisode.

La préconisation musicale d'Andrianina : "Choirando se foi” de Kaoma, que nous connaissons bien comme la Lambada.