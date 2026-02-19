Avec la chronique D’ici et d’ailleurs, Sophie part à la rencontre de celles et ceux qui ont quitté leur pays d’origine pour poser leurs valises dans le Finistère. Aujourd'hui, on fait la connaissance d'Andrianina, une fonceuse. Entrepreneuse à Madagascar, elle l'est aussi devenue à Brest.

Prononcez son prénom "And-jiane". Andrianina Lucas, originaire de Madagascar, est une fonceuse, une entrepreneuse qui accomplit ses rêves les uns après les autres. Elle s’est récemment mise à l'Aïkido, un art martial qu’elle rêvait déjà de pratiquer lorsqu’elle vivait à Madagascar.

Dans son pays, Andrianina avait déjà créé son entreprise de communication. Elle est venue en France par curiosité et esprit d'aventure ; elle a d'abord travaillé pour une association dans laquelle elle a rencontré son mari, avec qui elle a créé Éco Action Plus, qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs déchets, puis MeGO!, qui collecte et recycle les mégots de cigarettes pour les transformer en objets et mobilier.

La préconisation musicale d'Andrianina : son groupe de musique malgache préféré, Madagascar All Stars, qui interprète Mora mora. Mora Mora est la devise du pays et signifie "tranquillement, tranquillement". https://www.youtube.com/watch?v=tTW-BprmepI