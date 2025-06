L'extrême droite a-t-elle gagné la bataille culturelle sur Internet ?

Pierre Plottu et Maxime Macé, journalistes à Libération, tous deux spécialisés dans la couverture de l'extrême droite, ont publié aux éditions Divergences Pop Fascisme : Comment l'extrême droite à gagné la bataille culturelle sur Internet.

Ils analysent dans ce livre la manière dont les idées, thèmes, mots de l'extrême droite s'installent sur Internet et les réseaux sociaux. Et le rôle des influenceur.eu.ses est mis en relief : derrière des contenus lifestyle, tutos fitness, coaching en séduction..., transparaît une idéologie d'extrême droite.

Pop Fascisme explore les ramifications entre les différents acteur.rices et médias, qui organisés, diffusent, banalisent et imposent leurs idées racistes et antiprogressistes avec un recours, notamment, aux codes de la pop culture.